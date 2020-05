Açores sem novos casos positivos nas últimas 24 horas

De acordo com comunicado, até ao momento, já foi detetado na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 124 recuperados, 16 óbitos e seis casos positivos ativos, destes, cinco na ilha de São Miguel e um na ilha do Pico.

A Autoridade de Saúde Regional reitera a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito, em especial a de, em caso de sintomas, não procurar um Hospital ou Unidade de Saúde, mas ligar para a Linha de Saúde Açores - 808 24 60 24.

O Governo dos Açores disponibiliza ainda a Linha Açores de Esclarecimento Não Médico COVID-19, com o número 800 29 29 29, que pode ser utilizada entre as 08h00 e as 20h00, todos os dias da semana, e a Linha RIAC 800 500 501, que funciona de segunda-feira a sábado, das 09h00 às 22h30, e aos domingos, das 10h00 às 22h30.

Para apoio psicológico, pode ser contactada a Linha de Apoio Psicológico COVID-19 – 800 296 296, que funciona todos os dias da semana, entre as 10h00 e as 20h00.

Está disponível, também, o endereço de correio eletrónico esclarecimentocovid19@azores.gov.pt para esclarecimentos sobre as medidas adotadas na Região para fazer face à pandemia do novo coronavírus.