Açores registam 5 novos casos e 32 recuperações

No dia 3 do corrente foi registado um óbito no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

INTERNAMENTOS:

12 no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, 6 dos quais em cuidados intensivos.

3 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, 1 em cuidados intensivos.

1 no Hospital da Horta.

CADEIAS DE TRANSMISSÃO: ATIVAS – 1 (Faial)

EXTINTAS – 197 (Nas últimas 24 horas foi extinta a cadeia Faia/Corvo).

VIGILÂNCIAS ATIVAS – 1.544 (em atualização). - Existem presentemente 304 casos positivos ativos na Região, sendo 258 em São Miguel, 33 na Terceira, sete no Faial, três em S. Jorge e três no Pico.

Foram detetados até hoje 3.726 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se 27 óbitos e 3.293 recuperações.