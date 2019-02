Açores promovem eficiência energética nas escolas

"O Programa Educativo de Eficiência Energética nas Escolas dos Açores tem como objetivo despertar a comunidade escolar para a importância do correto uso da energia, para que os Açores possam reduzir a utilização de energias produzidas com recursos não renováveis”, afirmou a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro.

A governante, citada numa nota divulgada pelo executivo açoriano, falava à margem da sessão de apresentação do programa aos alunos do 1.º Ciclo da EBI da Ribeira Grande, em São Miguel, iniciativa que contou com a participação do secretário regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses.

O programa educativo que pretende despertar os alunos para o conceito da eficiência energética é desenvolvido em parceria com a Azorina – Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza e resulta numa atividade designada 'Dreni', incluída nas atividades da iniciativa 'O Parque vai à Escola', que será levado a escolas do pré-escolar e 1.º Ciclo através dos Serviços Educativos dos Parques Naturais.

“Esta atividade inovadora, através de desenhos animados e fichas de atividades, sensibiliza para a eficiência energética e a utilização racional de energia, as fontes de energia renováveis da região e as novas formas através das quais nos podemos deslocar, dando o exemplo dos carros elétricos”, frisou Marta Guerreiro.

A governante referiu que “ainda que esta atividade só venha a ser disponibilizada para o 2.º Ciclo na próxima edição da oferta educativa do 'Parque Escola', todos os educadores que assim o entendam, incluindo os do 2.º Ciclo, poderão descarregar os recursos educativos acedendo ao portal 'Educar para o Ambiente e Sustentabilidade' ou ao portal da Direção Regional da Energia”.

Marta Guerreiro disse ainda que "a Direção Regional da Energia iniciou no final do ano transato os Encontros com a Eficiência Energética – Escolas, ações de sensibilização nas quais se explica aos jovens a importância da eficiência energética e o papel que cada um assume na salvaguarda do futuro da região”.

“Esta é, para nós, uma ação imprescindível”, uma vez que, em contexto escolar, “a educação permite aos mais jovens a adoção de práticas e atitudes que promovam a eficiência energética através de um maior conhecimento sobre as matérias de energia”, referiu na nota.