"Morreu o antigo reitor da UAc Machado Pires" é o título da manchete fotográfica. "CMPD premiada pelo trabalho na 'Casa dos Manaias'", "Açores com 3.885 casos de Covid-19, dois óbitos e 78 internados", "Bolieiro destaca mérito dos profissionais de saúde", "Lincoln perto de ser transferido para o Fenerbahçe" e "Ruizinho subiu e quer seguir no Lank Vilaverdense" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.