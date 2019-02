Açores na 8ª edição da feira “Fiets & Wandelbeurs”

Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito da promoção no mercado belga, a Turismo dos Açores/ATA marcou presença neste certame, em conjunto com as outras agências regionais de promoção turística, promovendo a diversidade e a excelência das atividades, tornando os Açores um destino ideal para umas férias de turismo ativo.





Os produtos turísticos como canyoning, stand up paddle, BTT, surf, whale watching e percursos pedestres, foram das atividades com mais pedidos de informação durante a feira.