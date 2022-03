Açores já apoiaram vitivinicultura com 631 mil euros

Numa nota publicada na página da Internet do Governo Regional é indicado que os apoios, atribuídos de forma excecional devido à pandemia, destinaram-se às empresas, cooperativas, produtores e produtores engarrafadores de vinho que foram objeto de certificação pela CVR Açores (Comissão Vitivinícola Regional), com Denominação de Origem (DO) ou Indicação Geográfica (IG).

Os apoios visaram "ajudar o setor vitivinícola a mitigar os impactos causados pela pandemia da Covid-19, aumentando a liquidez e revitalizando o setor", refere a Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

De acordo com a Secretaria Regional, desses apoios, "a ajuda à armazenagem de vinhos certificados" pretendeu "compensar o impacto negativo sobre o escoamento de vinhos, resultante da situação de crise ocasionada pela pandemia neste setor".

Na nota, a Secretaria Regional adianta ainda que "foram apoiados no âmbito desta ajuda nove beneficiários, tendo sido candidatados e considerados elegíveis para apoio 745.934,50 litros de vinhos de mesa certificados DO e IG" e "atribuído um montante global de apoio de 313 mil euros", correspondente à armazenagem dos vinhos até ao final de outubro de 2021.

Os apoios para a vitivinicultura incidiram também na ajuda à comercialização de vinhos de mesa certificados para "mitigar as perturbações nas cadeias de abastecimento", assim como "no turismo e na restauração, entre outros, decorrentes da situação de pandemia" e que afetaram o consumo de vinhos, é ainda referido na nota.

Assim, foram apoiados no âmbito da ajuda à comercialização "oito beneficiários, tendo já sido apoiada a comercialização de 96.697 garrafas de vinho de mesa certificado DO e de 201.578 garrafas de vinho de mesa certificado IG, e atribuído um montante global de apoio de 318 mil euros", indica o Governo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Estes apoios "são referentes ao período entre julho de 2020 e 31 de dezembro de 2021", informa a Secretaria.

Citado na nota, o secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, António Ventura, salienta que o Governo Regional está assim “a considerar a vitivinicultura como um ramo da agricultura com perspetiva e objetividade na política de desenvolvimento rural dos Açores, desde logo, no apoio financeiro à armazenagem e à comercialização como medida para mitigação dos efeitos negativos da pandemia ao nível do mercado”.