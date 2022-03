Açores iniciaram pagamento de apoios ao ingresso e permanência no ensino superior

"A vice-presidência do Governo Regional dos Açores, através do Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA), e em estreita colaboração com a Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, procedeu, no decorrer desta semana, ao pagamento das primeiras quantias das bolsas de estudo e do apoio ao pagamento de propinas", lê-se numa nota enviada às redações.

O Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), visa apoiar os estudantes do ensino superior, em situação de dificuldade ou carência económica, sendo que, anualmente, é estabelecido o número de bolsas a atribuir.

Este programa visa "apoiar o pagamento de propinas aos estudantes do ensino superior através de concessão de um apoio, anual, equivalente a um terço do valor máximo da propina no ensino superior público, destinando-se tanto às famílias mais vulneráveis socialmente, como às famílias de classe média", lembra o executivo na nota.

De acordo com a vice-presidência, neste ano letivo "foram abrangidos 150 estudantes pelas bolsas de estudo, que serão pagas em quatro tranches".

"Em 2021, já foram processados 206 mil euros, respeitantes às primeiras duas tranches e, no próximo ano, serão pagas as outras duas no valor de 687,50 euros cada", adianta.

De acordo com a vice-presidência do Governo Regional, "no final do presente ano letivo, o valor total do apoio concedido ascenderá aos 412 mil euros".

Quanto ao apoio ao pagamento de propinas, "foram contemplados 575 estudantes, tendo sido despendido 133 mil euros, perfazendo 232 euros por cada estudante", acrescenta.

Citado na nota, o vice-presidente do Governo açoriano, Artur Lima, sublinha que estes apoios representam um “investimento estrutural no combate à pobreza”, na “valorização da formação académica como meio de mobilidade social” e no “respeito pelo primado da família”.