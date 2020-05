Açores com quatro recuperações e sem novos casos positivos nas últimas 24 horas

Registaram-se quatro recuperações, que correspondem a dois indivíduos do sexo feminino, com 3 e 88 anos, residentes na ilha do Pico e na ilha de São Miguel, respetivamente, e a dois indivíduos do sexo masculino, com 27 e 35 anos de idade, ambos residentes na ilha de São Miguel, adianta comunicado da Autoridade de Saúde Regional.

Até ao momento, já foram detetados na Região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 128 recuperados, 16 óbitos e dois casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, ambos na ilha de São Miguel.