Açores com dois novos casos e uma recuperação nas últimas 24 horas

O caso diagnosticado em São Miguel, no concelho da Ribeira Grande (Ribeira Seca) diz respeito a um não residente com teste positivo ao 6º dia.

Na ilha Terceira, Angra do Heroísmo (Santa Luzia), o caso diagnosticado diz respeito a um não residente com teste positivo ao 6º dia.

Há uma recuperação na ilha Terceira, concelho da Praia da Vitória (Santa Cruz).

Há sete internamentos, sendo cinco no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (dois em UCI), dois no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (um em UCI).

A Autoridade de Saúde Regional refere que não há cadeias de transmissão ativas.

Há 1.116 pessoas em vigilância ativa.

Um dos casos reportados em comunicados anteriores, com histórico de ligação ao exterior da Região, cujo teste realizado ao 6ª dia foi positivo, apresentou documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerado caso ativa na Região.

Existem atualmente 101 casos positivos ativos na Região, sendo 87 em São Miguel, nove na Terceira, três em São Jorge, um no Faial e um no Pico.