Açores com 31 novos casos positivos e 18 cadeias de transmissão ativas

No âmbito do rastreio realizado a quem chega à Região, foram detetados dois casos positivos, um na ilha Terceira e outro na ilha do Faial, correspondendo o primeiro a um indivíduo do sexo masculino de 48 anos, e o segundo a um indivíduo do sexo feminino de 56 anos, não residentes na Região, provenientes de ligação aérea com território continental português, que apresentaram teste de despiste ao SARS-CoV-2 com resultado negativo à chegada e cuja análise realizada após o sexto dia produziu resultado positivo.

No âmbito da cadeia de transmissão relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foi detetado um caso positivo, referente a um indivíduo do sexo masculino de 18 anos.

No contexto da investigação epidemiológica de uma cadeia de transmissão centrada no concelho da Ribeira Grande foram diagnosticados sete indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 7 e 87 anos, e dois indivíduos do sexo masculino, de 15 e 20 anos.

No decurso da investigação epidemiológica de outra cadeia de transmissão na ilha de São Miguel foi diagnosticado um indivíduo do sexo feminino de 8 anos.

No contexto de uma cadeia de transmissão reportada a 18 de novembro, foram diagnosticados um indivíduo do sexo feminino de 51 anos, e um indivíduo do sexo masculino de 34 anos.

Foram ainda detetadas duas novas cadeias de transmissão, tendo sido diagnosticados dois indivíduos do sexo masculino, de 62 e 74 anos, contactos próximos de casos positivos anteriormente reportados.

Também na ilha de São Miguel, foram diagnosticados três indivíduos do sexo feminino, de idades entre 21 e 42 anos, e quatro indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 27 e 54 anos de idade, estando os casos em investigação epidemiológica.

Na ilha Terceira, no contexto de uma cadeia de transmissão centrada no concelho da Praia da Vitória e reportada a 17 de novembro, foi diagnosticado um indivíduo do sexo masculino de 57 anos de idade.

No contexto de outra cadeia de transmissão, também centrada no concelho da Praia da Vitória e reportada a 17 de novembro, foram detetados três casos positivos, referentes a um indivíduo do sexo feminino de 59 anos, e dois indivíduos do sexo masculino, de 30 e 60 anos.

No âmbito da cadeia de transmissão associada a um restaurante na freguesia de São Mateus foram detetados dois casos positivos, referentes a um bebé de 9 meses, e um homem de 62 anos.

Foi ainda diagnosticado, na ilha Terceira, um indivíduo do sexo feminino de 70 anos, contacto próximo de um caso positivo reportado quinta-feira, configurando uma nova cadeia de transmissão.





Sete recuperações nas últimas 24 horas

Foram registadas sete recuperações na ilha de São Miguel, correspondentes a quatro indivíduos do sexo feminino, com idades entre os 8 e 43 anos, e três indivíduos do sexo masculino, entre os 21 e 62 anos, elevando 379 o número total de casos recuperados na Região.





18 cadeias de transmissão ativas

A Região conta agora 18 cadeias de transmissão ativas, sendo 11 na ilha de São Miguel, cinco na ilha Terceira, uma partilhada entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge e uma na ilha de São Jorge.





13 internamentos

No que diz respeito a internamentos, os Açores registam um total de 13, sendo 9 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, e quatro no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo, ilha Terceira.





Até ao momento foram detetados na Região 735 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 379 casos recuperados e 263 casos positivos ativos, dos quais 205 na ilha de São Miguel, 51 na ilha Terceira, três na ilha de São Jorge, um na ilha do Pico e três na ilha do Faial.

Cerca de 2.357 pessoas estão em vigilância ativa.