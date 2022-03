Açores com 17 novos casos e igual número de recuperações

Do total de casos, 14 foram registados em São Miguel, a ilha dos Açores mais afetada pela pandemia da covid-19, e três na Terceira, na sequência de 504 testes realizados.

Por concelhos, em São Miguel, foram registados 12 casos em Ponta Delgada, um no Nordeste e outro na Lagoa.

Na Terceira, há dois casos registados no concelho de Angra do Heroísmo e um no da Praia da Vitória.

Há um doente internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, tendo-se registado 17 recuperações.

A região soma 251 casos ativos, sendo 182 em São Miguel, 43 na Terceira, 20 no Faial, três no Pico, dois na Graciosa e um no Corvo.

De 31 de dezembro de 2020 até 29 de novembro, foram vacinadas nos Açores 175.414 pessoas com a primeira dose (74,1 %) e 196.258 com a vacinação completa (82,9%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Receberam o reforço da vacina 12.734 utentes.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 48 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.249.851 mortes em todo o mundo, entre mais de 264,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.537 pessoas e foram contabilizados 1.166.787 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.