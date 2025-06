Ação solidária deixa 150 quilos de bens em Cabo Verde

A Seleção Açores de Sub-16 que participa, em Cabo Verde, no III Tarrafal Cup 2024, procedeu à entrega de um donativo no âmbito de uma campanha solidária, denominada de “Andebol Açoriano Solidário”, realizada entre os membros da comitiva, revelou a União das Associações de Andebol dos Açores (UAAA).



Em nota de imprensa, o organismo que gere a modalidade na Região adianta que foram recolhidos cerca de 150 bens (material escolar, roupa, artigos de higiene e alguns alimentos) que foram entregues à Creche e Berçário da Igreja do Nazareno, na ilha de Santiago.



Ainda de acordo com a UAAA, a concretização desta iniciativa solidária aconteceu com o contributo logístico do Clube Desportivo Varadinha, entidade que promoveu um momento de confraternização entre a comitiva açoriana e os utentes daquela instituição.



A ação “Andebol Açoriano Solidário”, adianta a UAAA, contou com os apoios do Grupo Sata, Município de Vila do Porto, Bar-Restaurante O Tibério, Direção Regional do Desporto e os pais dos atletas.