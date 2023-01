Abertas inscrições para o Cantar às Estrelas na Ribeira Grande

Os grupos irão percorrer a Rua Direita e Largo Hintze Ribeiro, terminando na Igreja do Senhor dos Passos, onde se encontra atualmente a imagem de Nossa Senhora da Estrela, indica nota de imprensa da autarquia.



O Cantar às Estrelas é uma manifestação cultural que reúne dezenas de grupos das freguesias da Ribeira Grande e também de outros concelhos, em particular da Lagoa e Vila Franca do Campo, ultrapassando, por norma, um milhar de participantes.



O desfile do Cantar às Estrelas envolve crianças, jovens e adultos de instituições diversas, apresentando uma transversalidade que vai desde as instituições particulares de solidariedade social às associações recreativas e desportivas, passando pelas escolas e por grupos da própria Câmara Municipal da Ribeira Grande.



Os grupos interessados deverão efetuar a inscrição via e-mail para [email protected], ou através do telefone 296 470 730.



A inscrição deverá constar o nome do grupo, a letra da música a interpretar, o nome do autor da letra/música, o número de elementos e a proveniência do grupo.