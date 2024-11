Vila do Porto abre candidaturas ao apoio à formação de jovens

Segundo uma nota de imprensa, estão abrangidos os cursos de licenciatura e/ou cursos de licenciatura com mestrado integrado, cursos profissionais de nível III ou superior, cursos técnicos superiores profissionais e mestrado isolado.



A medida, destinada aos jovens com idade igual ou inferior a 30 anos, representa um apoio de 1.500 euros para licenciaturas, licenciaturas com mestrados integrados e mestrados, e um apoio de 750 euros para cursos profissionais de nível III ou superior e cursos técnicos superiores profissionais.