“A Última Ceia” e “Paixão de Cristo” recriadas na Sexta-Feira Santa na Ribeira Grande

A Câmara da Ribeira Grande volta a apostar em mais um evento diferenciador, desta vez no decorrer da Semana Santa, promovendo as recriações bíblicas de “A Última Ceia” e “A Paixão de Cristo”.

Os eventos, a cargo da companhia de teatro Viv’Arte, terão lugar esta sexta-feira a partir, pelas 20 horas, no largo Hintze Ribeiro.





Trata-se de mais uma iniciativa da autarquia tendo em vista a “criação de novas dinâmicas numa altura do ano em que recebemos muitos visitantes e que pretendem elevar a oferta a quem nos visita, proporcionando maiores períodos de permanência na cidade e no concelho”, explicou o presidente em nota.





Alexandre Gaudêncio referiu ainda que “é com eventos dinâmicos e diferenciadores que se consegue atrair pessoas à Ribeira Grande e manter a dinâmica a que se tem assistido ao nível da economia local, o que se traduz também numa crescente procura por parte dos investidores para abrirem novos negócios que fomentam o emprego em diversas áreas dos setores económico”.





Explica a nota de imprensa da autarquia que a recriação de “A Última Ceia” irá incidir sobre os momentos mais relevantes da mesma, nomeadamente, a “reunião de Jesus com os seus discípulos, a bênção do pão e do vinho, a afirmação de que Pedro iria negar três vezes conhecê-lo até ao cacarejar do galo e a traição de Judas Iscariote”.





Já a recriação de “A Paixão de Cristo” levará Jesus até Pôncio Pilatos e a passagem da decisão da crucificação para o rei Herodes que decide dar a escolher à multidão se liberta Jesus ou Barrabás. Entregue aos soldados romanos, a recriação leva Jesus ao calvário e posterior ressurreição.