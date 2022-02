“A minha relação será o que chamo de ‘via verde’ com as Regiões Autónomas”

Paulo Rangel, candidato à presidência do PSD recusou comentar a possibilidade de uma crise política na Região, afirmando o “respeito pela autonomia regional e do PSD/Açores”. Caso seja líder do PSD e primeiro-ministro, defende uma ‘via verde’ com as Regiões Autónomas, que passará por uma nova Lei de Finanças Regionais. Defende ainda a dimensão Atlântica que os Açores dão a Portugal e que os tornará ‘Ultracentrais’, se um dia houver um ‘mercado comum’ entre a América do Norte e a Europa