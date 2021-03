“A Magia do Brinquedo Antigo” no CMC até 30 de abril

Nesta mostra - que pode ser apreciada de segunda a sexta-feira entre as 09h00 e as 17h00 e sábado entre as 14h00 e as 17h00 - Álvaro Vitorino, colecionador, partilha com o grande público o seu património particular, convidando o visitante a uma viagem pela magia dos brinquedos que marcaram as infâncias vividas entre as décadas de 40 e 90 do século passado: a infância analógica, antes do digital; a infância do real, antes do virtual, indica nota.

Os brinquedos expostos, na sua grande maioria de origem portuguesa, permitem também ao visitante uma viagem no tempo através da evolução da sua composição e materiais – da lata ao plástico, da massa ao ferro.





Álvaro Nuno Carreiro da Mata Vitorino, natural de Santa Maria, licenciado em Engenharia Agrícola, vive atualmente em Água de Pau, onde aos poucos foi coletando e divulgando o seu vasto património particular composto por peças de colecionismo. Este gosto remonta à sua infância altura em já juntava de tudo um pouco, desde selos, moedas, calendários, revistas, cromos e brinquedos, alguns dos quais patentes nesta exposição.