A ilha Terceira a fervilhar de boa música

Os Fadoalado estão a ter muita visibilidade, mas há muito mais a acontecer. A pandemia pode ter atrasado alguns projetos, mas noutros casos até pode ter funcionado como um catalisador para aumentar a criatividade. Quem é que ainda não ouviu “Lapas ao Luar”, dos Uzohms? A música está a ter muita rodagem na Antena 1 Açores, e é capaz de arrancar umas boas gargalhadas. Se nem sabem quem são Uzohms, imaginem uma espécie de Mamonas Assassinas com pronúncia da Terceira. Se não sabem quem são os Mamonas Assassinas... ‘shame on you’. A banda que junta rock e humor, e que leva para os seus espetáculos qualquer coisa dos típicos Bailinhos de Carnaval da Terceira, acaba de lançar um álbum. “Má Fogo Te Pegue” foi apresentado em junho, ao vivo, no Centro Cultural de Angra, e tem 12 temas, entre os quais “Lapas ao Luar”, “Weipá” e “John da América”, aquele que foi o primeiro êxito da banda.

Com um conceito muito semelhante ao dos Fadoalado, com uma abordagem moderna ao fado e à música tradicional, juntando-lhe instrumentos improváveis neste género como bateria, flauta, piano ou viola da terra, e com vários vocalistas, muitas vezes a cantar em harmonias, os Art’Fado acabam de lançar o seu primeiro tema original.



“Fotografia” é um tema sobre a passagem do tempo, sobre memórias que ficam guardadas em papel e que, embora sejam impossíveis de recriar, guardam emoções.

E depois há a melhor surpresa desta inquietação musical que anda à solta na Terceira. Louco Mau é mais uma criação de Agostinho Leão, um dos músicos mais persistentes da Região, e certamente um dos mais injustiçados. Agostinho Leão pertenceu – ainda nos anos 90 – aos Sobredotados, e mais tarde às bandas Goma e Faz de Conta, todas de grande qualidade, mas sem o merecido destaque. Agora, na companhia de João Mendes, Artur Rocha e José Pires, todos com muita experiência de palco e estúdio, Agostinho Leão mostra que tem um enorme talento para escrever canções pop rock que ficam no ouvido. “Só Para Ver Sorrir”, com vídeo publicado recentemente, é prova disso mesmo. O projeto Louco Mau começou em 2019 como banda de covers dedicada aos grandes êxitos pop rock nacionais, mas, inevitavelmente, vieram os originais. O álbum de estreia está previsto para o início de 2022. Aguardamos ansiosamente e esperamos que a música destes Louco Mau consiga atravessar o Atlântico. Tem qualidade para isso.

Não podemos também deixar de lembrar aquele que tem sido o embaixador da música Açoriana no mundo: Flávio Cristóvam. Depois do sucesso internacional de “Andrà Tutto Bene”, sobre os efeitos da pandemia, “Love, Be On My Side” esteve em destaque na revista “Rolling Stone” no passado mês de abril.

A música na Terceira está bem e recomenda-se. Assim que a pandemia der tréguas, seria ótimo começar a ver e ouvir estas bandas também por aqui, em São Miguel.