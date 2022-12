“A História de Natal da nossa avozinha” é para ser cantada em família

“A História de Natal da nossa avozinha”, o novo livro de Ana Paula Andrade, professora de música no Conservatório de Ponta Delgada, é um conto de Natal para ser cantado em família, assim como nas escolas.

“Neste livro, os netinhos vão visitar a avó Maria, que vive nas Furnas, na altura de Natal, e durante a história a avozinha conta como era o Natal de antigamente”, revela a autora, realçando que nesta obra pretende transmitir a mensagem de que “o mais importante do Natal não são as coisas materiais, como a correria desenfreada pelos presentes. De modo que os mais novos compreendam a importância da avozinha como figura que representa a família”.

Com este objetivo, ao longo da obra são apresentadas histórias contadas através de canções, da autoria de Ana Paula Andrade, pelo que o livro apresenta ainda uma parte com links para as 11 canções cantadas e instrumentais que foram gravadas e editadas por Emanuel Cabral, assim como as respetivas partituras.

“Há muito tempo que eu gostava de fazer um livro de Natal porque tenho feito muitas canções de Natal ao longo dos anos, quer para o Coro Infantil como para o Coro dos alunos mais velhos. E este ano, desafiada pelos meus antigos alunos, decidi, finalmente, avançar com este livro”, contou Ana Paula Andrade, que em 2021 publicou o livro “A Festa da Bicharada”.

Ainda sobre esta obra, a autora revela que o seu desejo era que contribuísse para levar a música a mais crianças.

“Queria muito que este livro fosse também um instrumento didático para as escolas. Ficaria muito feliz ao ver as escolas a usarem este material para pôr em cena com os miúdos”, contou, acrescentando: “Mas se também for usado em família e se for um pretexto para pôr pais, filhos e avós a cantar, ficarei duplamente feliz”.

O livro “A História de Natal da nossa avozinha”, ilustrado por Margarida Andrade e com chancela da Letras Lavadas, foi apresentado na segunda-feira durante um concerto que decorreu no Teatro Ribeiragrandense.

“Foi um concerto que envolveu quase 50 pessoas em palco, entre atuais e antigos alunos, assim como muitos amigos músicos”, contou, explicando que em palco estiveram ainda Leonor Albergaria, que representou a avozinha e os seus três netinhos (Júlia Sampaio, João Sampaio e Guilherme Silva), e Mário Sousa, que narrou a história.

As músicas foram interpretadas por três coros distintos, uma vez que há canções para todas as gerações, que foram acompanhados por uma orquestra ao vivo.

“Correu exatamente como eu tinha idealizado. Não queria que fosse um simples lançamento de um livro, mas sim um concerto para crianças, recheado de espírito de Natal, que é a música, a cor e, acima de tudo, a alegria das crianças”, afirmou.

Este concerto no Teatro Ribeiragrandense vai ser transmitido na RTP-Açores no dia 25 de dezembro.