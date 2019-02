“A Cidade das Estrelas” é homenagem a todos os que se empenharam no retomar da tradição

O livro “A Cidade das Estrelas”, lançado na noite de quarta-feira, no Teatro Ribeiragrandense, é o “resultado do desafio colocado a António Pedro Costa na palestra por ele proferida na 25.ª edição do tradicional Cantar às Estrelas”, explicou Alexandre Gaudêncio.

O presidente da Câmara da Ribeira Grande presidiu ao lançamento do livro que assinala os 25 anos da tradição ribeiragragrandense e destacou “o empenho, a dedicação e a preocupação do autor em aprofundar a pesquisa sobre a temática tendo em vista a valorização dos factos relatados no livro.”





O autarca recordou, citado em nota de imprensa, que “ao longo do último ano foram muitas as visitas que realizou ao Arquivo Municipal da Ribeira Grande e à Câmara Municipal para ler e absorver muita da informação que compõe os vinte e cinco anos de vida do Cantar às Estrelas, tradição que foi retomada em 1994”.

Para Alexandre Gaudêncio, este livro extravasa o limite definido pelas suas páginas porque “é um livro de alma e coração abertos em prol da perpetuação de uma secular manifestação cultural que ganhou raízes no nosso concelho e que movimenta milhares de pessoas todos os anos”.





Com apresentação a cargo de João Bosco Mota Amaral, o livro “A Cidade das Estrelas” é, também, “uma singela homenagem a todos aqueles que há 25 anos se empenharam no sentido de retomar esta tradição, em particular o vereador da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Francisco Xavier Araújo Rodrigues, defensor da intenção da edilidade tomar a seu cargo a organização do retomar do Cantar às Estrelas”, concluiu Alexandre Gaudêncio.