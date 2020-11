95 casos detetados na cadeia de transmissão de casa de strip

A cadeia de transmissão de Covid-19, relacionada com uma casa de strip em Ponta Delgada, já regista 95 casos positivos, segundo os dados revelados pela Autoridade de Saúde Regional.



Os primeiros casos de transmissão relacionados com o estabelecimento de diversão noturna foram conhecidos a 6 de novembro, sendo que o número de infetados através desta cadeia de transmissão continua a aumentar.



O relatório dos casos positivos detetados este sábado, divulgados ontem, apontam a existência de mais 13 casos positivos relacionados com esta cadeia de transmissão.

“No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada foram diagnosticados 13 casos, sendo três indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 14 e 44 anos, e 10 indivíduos do sexo masculino, com idades entre 12 e 67 anos”, revela o comunicado da Autoridade de Saúde Regional.



Casos de risco

A Autoridade de Saúde Regional revela que existem atualmente 185 pessoas com Covid-19 nos Açores, sendo que existem apenas seis pessoas internadas nos Hospitais da Região.



No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estão internadas cinco pessoas, enquanto no Hospital do Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, está internado um utente, com Covid-19.