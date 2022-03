30 pessoas resgatadas no Mediterrâneo em condições instáveis

Os migrantes foram assistidos pela equipa a bordo do navio e por funcionários da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

A SOS Mèditerranèe explicou ter conseguido localizar o barco em águas internacionais, ao largo da costa da Líbia, mesmo “a tempo” de salvar as pessoas, já que as condições meteorológicas no mar estavam “altamente instáveis”.

O navio humanitário retomou as operações de resgate há algumas semanas, quando colocou 247 migrantes, incluindo 53 menores desacompanhados e um bebé de 5 meses, em segurança no porto siciliano de Pozzallo (sul), a 19 de fevereiro.

Até agora, e segundo dados do Ministério do Interior italiano divulgados na quarta-feira, desembarcaram em Itália 6.379 migrantes que partiram do norte da África, um número ligeiramente superior aos 6.183 registados nos três primeiros meses de 2021.