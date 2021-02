2 novos casos nos Açores, Pico tem nova cadeia de transmissão

No mesmo período, 26 pessoas recuperaram da doença e o número de internados mantêm-se igual ao de ontem, com sete doentes internados (cinco em Ponta Delgada e dois em Angra do Heroísmo), três dos quais em UCI (dois em Ponta Delgada e um em Angra do Heroísmo).

Há presentemente 1.075 vigilâncias ativas, e uma nova cadeia de transmissão na Madalena/Pico, identificada nas últimas 24 horas. Foram extintas até hoje 198 cadeias de transmissão.

A Região conta, à data de hoje, com 77 casos positivos ativos. O total de pessoas infetadas desde o início da pandemia no arquipélago é de 3.787 e 3.577 recuperaram da doença. O total de óbito é de 29.