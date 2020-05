15 anos da abertura do Centro de Visitantes da Gruta das Torres

Na ocasião, Hernâni Jorge destacou “o valor do património natural dos Açores, com ênfase para a nossa diversidade geológica e a importância das cavidades vulcânicas, salientando o papel da Gruta das Torres que, desde a abertura do centro de visitantes, recebeu 131.160 visitantes, com o máximo anual de 15.712 visitantes, em 2019”, disse citado em nota de imprensa.



Para o diretor regional, esta importância é “crescente e reflete-se na procura pelas cinco cavidades vulcânicas com visitação controlada existentes nos Açores, as quais, no último ano, receberam mais de 140 mil visitantes”.



Hernâni Jorge divulgou, ainda, os procedimentos de proteção e higienização adotados no contexto da pandemia de Covid-19, de forma a assegurar o controlo dos fatores de risco e a saúde e segurança de trabalhadores e visitantes.



De acordo com a nota, entre as medidas adotadas, destaca-se a redução do número de visitas diárias, de cinco para quatro, e do número máximo de visitantes por visita, de quinze para onze, de forma a permitir a adequada execução dos procedimentos de desinfeção e higienização de equipamentos e instalações e um maior distanciamento entre visitantes.



Nesta primeira fase e até o espaço dispor de um equipamento de ozonização, os equipamentos, designadamente capacetes e lanternas, serão desinfetados após cada utilização e apenas serão submetidos a uma utilização diária. Passa, ainda, a ser obrigatório o uso de máscara por todos os visitantes, que têm de desinfetar as mãos à entrada no centro e no início da descida e da subida da escadaria da gruta.



Originada por escoadas lávicas basálticas, a Gruta das Torres é o maior tubo lávico conhecido em Portugal, com uma extensão de 5.150 metros e uma altura máxima de 15 metros, sendo constituída por um túnel principal de grandes dimensões e por vários túneis secundários, laterais e superiores, os quais possuem estruturas geológicas muito variadas, e está classificada como Monumento Natural desde 18 de março de 2004.



O Centro de Visitantes da Gruta das Torres é o ponto de partida para a descida à cavidade vulcânica, num percurso com cerca de 450 metros, conduzido por um guia e com limite de visitantes.



Os visitantes ao entrarem no ambiente cavernícola podem observar a transição da vegetação arbórea da superfície para outras formas de vida vegetal menos evoluídas, como sejam os fetos, os musgos e os líquenes, que se encontram no chão e nas paredes junto das aberturas. Penetrando no escuro encontram bolores, bactérias e entomofauna cavernícola, próprios destes espaços.