Universidade dos Açores deverá receber 950 mil euros do Governo Regional em 2024

O responsável pela administração, planeamento e infraestruturas da academia açoriana especificou que, na sequência do reforço de verbas por parte do Governo dos Açores, o montante recebido em 2023 foi de 800 mil euros, acrescendo 150 mil euros em 2024.

Atualmente, a academia açoriana possui polos em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta.

O vice-reitor falava aos jornalistas na sede da presidência do Governo dos Açores, em Ponta Delgada, na sequência de uma audiência com o presidente do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, no âmbito da auscultação das antepropostas de Plano e Orçamento para 2024.

O vice-reitor, que destacou o “papel essencial na formação e fixação dos jovens” desempenhado pela Universidade dos Açores, reiterou a criação de um centro académico clínico, indo ser estudada a legislação em vigor visando a sua viabilização.

Francisco Martins destacou ainda a necessidade de o Governo dos Açores apoiar o curso de medicina da academia açoriana através da ingressão nos seus quadros de médicos doutorados.

O atual curso de medicina da Universidade dos Açores compreende um ciclo básico de três anos, transitando depois os alunos para a Universidade de Coimbra, no âmbito de um protocolo em vigor entre as instituições académicas.

O presidente do Governo dos Açores começou na quinta-feira a ronda de auscultação dos partidos e parceiros sociais a propósito do Plano e Orçamento da região 2024, o quarto da legislatura, que vai ser discutido em novembro na Assembleia Regional.

O Orçamento para 2024 vai ser o primeiro a ser votado após a IL e o deputado independente terem denunciado os acordos escritos que sustentavam o Governo Regional.

Os três partidos que integram o Governo Regional (PSD, CDS-PP e PPM) têm 26 deputados na Assembleia Legislativa. Com o apoio do deputado do Chega, somam 27 lugares, número insuficiente para a maioria.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado é independente (eleito pelo Chega).