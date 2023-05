Turismo canadiano em Portugal cria laços mais fortes entre países

“O turismo cria laços mais fortes entre os países e entre as comunidades. O potencial de turismo canadiano para Portugal, mesmo num ano pós-pandemia, como foi 2022, já se notou de novo desde o verão, com as viagens de canadianos para Portugal. Lisboa representou o quarto destino no verão para os canadianos”, afirmou o diplomata.

Em entrevista à Lusa, o diplomata justificou que “não se trata só de canadianos com ligações portuguesas, afetivas ou familiares, mas sim canadianos sem nenhuma ligação afetiva a Portugal” que visitam o país.

“Portugal neste momento é um destino popular para o Canadá, não só enquanto turistas, mas também enquanto país. Há um aumento de investimento canadiano em Portugal, não só através do acordo de livre comércio entre a país e a União Europeia (CETA, sigla em inglês), tem sido expressivo, como tem sido o nosso, mas não nas mesmas proporções”, salientou.

António Leão Rocha explicou que, desde o acordo, o comércio bilateral “tem sido mais favorável a Portugal do que ao Canadá, com as exportações portuguesas a aumentarem mais do que as canadianas”.

A imigração oficial portuguesa para o Canadá está a assinalar este ano o 70.º aniversário, com o ponto alto das celebrações no dia 13 de maio, quando os ‘pioneiros’ atracaram com o navio Saturnia em Halifax, na costa este do país, em 1953.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesa, Paulo Cafôfo, iniciou na segunda-feira uma visita oficial ao Canadá, passando pelas principais cidades, Montreal, Otava, Vancouver e que termina em Toronto, no dia 15 de maio.

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, também anunciou que iria participar nestas celebrações em Toronto. Para o embaixador, as visitas de representes oficiais do governo português ao país “são aceleradores que aprofundam as relações” entre ambos os países.

“É importante as visitas que vamos ter e outras que venham, são sempre um acelerador que aprofunda as relações”, enalteceu António Leão Rocha.

Os dois os países também assinalaram em 2022 o 70.º aniversário de relações diplomáticas. “São dois países que se identificam muito. São ambos multilateralistas, ambos trabalham em áreas relacionadas com os direitos humanos, da democracia e da defesa da igualdade de género. Em todas essas áreas Portugal e o Canadá têm uma grande afinidade, normalmente são parceiro e aliados muito fortes”, acrescentou.

Ambas as celebrações criam um “impacto e desenvolvimento simbólico”, mas também “substancial nos relacionamentos”, “muito significativo para a comunidade”.

Cerca de 450 mil pessoas declararam ter como origem cultural étnica a portuguesa no recenseamento canadiano de 2021, sendo que quase 250 mil, revelaram ter o português como língua materna.