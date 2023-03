Senhor dos Passos celebrado na Ribeira Grande

Segundo nota de imprensa, o programa inicia-se a 6, 7 e 8 deste mês, às 19h30, com o tríduo de preparação para a solenidade, celebração da eucaristia e pregação pelo Padre Manuel Galvão.

No dia 11, às 20h00, decorre a missa solenizada, na Igreja do Senhor dos Passos, seguida da mudança da imagem de Nossa Senhora da Soledade para o Passo do Adro das Freiras.



Haverá no domingo, dia 12, às 12h00, missa solene na Igreja do Senhor dos Passos, com sermão Pretório, saindo às 16h00 a procissão com a imagem do Senhor dos Passos, na sua rota tradicional. Após o seu fim, haverá eucaristia com sermão do calvário no Salão Paroquial da Matriz.

No último dia, está agendada, às 20h00, missa solene na Capela do Salão Paroquial da Matriz, com o sermão das lágrimas, e depois termina com o cortejo processional da Nossa Senhora da Soledade.