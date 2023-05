PSP detém indivíduo por uso de pirotecnia a caminho do Sporting-Benfica

Segundo explicou fonte policial à Lusa, o detido, único até aqui na operação em torno do clássico, foi “detetado no trajeto a fazer uso de pirotecnia”.

Além desta ocorrência, há apenas a registar um “incidente junto à porta 1, entre adeptos de clubes diferentes”, que foi “sanado pela intervenção” da PSP, adiantou a mesma fonte.

O líder Benfica, com 83 pontos, visita o Sporting, quarto classificado, com 70, em dérbi da 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no domingo, às 20:30, que terá a arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.