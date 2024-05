Europeias

PS compromete-se com apoio à Ucrânia e “postura humanista” sobre migrações

O manifesto eleitoral do PS às eleições europeias reitera o apoio à Ucrânia, apela a um cessar-fogo imediato no conflito israelo-palestiniano, comprometendo-se com uma “postura humanista e solidária" relativamente ao fenómeno migratório.