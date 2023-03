Paços atira Santa Clara para último

O capitão do Paços converteu o castigo máximo assinalado por António Nobre, alertado pelo videoárbitro Bruno Esteves (Bruno Jordão pisou Holsgrove na grande área), aos 54 minutos, oferecendo um importante e merecido triunfo aos pacenses, a equipa que mais procurou vencer o jogo.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira igualou o Santa Clara, há 11 jogos consecutivos sem vencer no campeonato, ambos com 15 pontos, mas ficou com vantagem no confronto direto sobre os açorianos, agora relegados para o último lugar.

Na ‘Capital do Móvel’ jogava-se muito da permanência, com o Paços em recuperação, mas mais pressionado do que o Santa Clara, com mais três pontos na tabela e a poder por isso jogar com dois resultados, embora a ansiedade dos pontos tenha afetado a qualidade do jogo.

Ao segundo jogo de Accioly no comando técnico, os açorianos entraram em campo com sete alterações no ‘onze’, apresentando-se com cinco elementos a defender, com uma linha de quatro à frente e relativamente próxima, procurando fechar todos os espaços para a sua baliza, mas, em posse, os laterais adiantavam-se no terreno e a equipa ficava com três elementos destacados na frente, sempre apoiados por mais um médio.

O Paços, que repetiu a última equipa, entrou com vontade de pegar no jogo, mas as trocas de bola e de flanco eram lentas e muito previsíveis, facilitando o trabalho defensivo contrário, somente menos confortável com a subida e o aparecimento em zona de remate de um médio, geralmente Paulo Bernardo, responsável pelas primeiras finalizações perigosas, aos três e 10 minutos.

Holsgrove imitou o colega, aos 36, num remate que ainda tirou tinta ao poste, no derradeiro lance de perigo do primeiro tempo, no qual os açorianos só num lance, aos 19, por Allano criaram relativo perigo.

O jogo estava muito ‘amarrado’, mas um pisão em Holsgrove na área do Santa Clara no arranque do segundo tempo possibilitou ao Paços ganhar vantagem no marcador.

Antunes assumiu a grande penalidade e marcou, obrigando o Santa Clara a mudar a estratégia, a subir linhas e a aproximar-se da grande área pacense.

Faltava mais de meia hora de jogo, a que se juntaram oito minutos de aditamento, num final de encontro que fez sobressair a ansiedade das equipas, com o Paços a defender como podia a preciosa vantagem e o Santa Clara a tentar chegar ao empate, que quase conseguia no último lance, mas o remate de Gonzaléz saiu ao lado.