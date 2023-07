Lagoa recebe torneio de futsal inter-freguesias

De acordo com uma nota de imprensa do município, tendo em conta o sucesso da edição de 2022, perspetiva-se uma maior dinamização dos polidesportivos do concelho para a segunda edição, cuja 5.ª jornada será realizada em 10 de agosto.

Este ano, e com o formato mais reduzido, com a concentração da jornada em cada uma das freguesias, pretende-se criar um verdadeiro momento festivo entre todos os intervenientes, com a dinamização das comunidades, com uma maior afluência de pessoas através da promoção da prática desportiva nas instalações desportivas municipais, refere a autarquia.