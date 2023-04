Katia Silva chamada à seleção

Na prova, que está agendada para maio e junho, Portugal surge inserido no Grupo B juntamente com Montenegro, Geórgia e Ilhas Faroé, ao passo que no Grupo A estão Áustria, Estónia, Letónia e Macedónia.

As comandadas por Hugo Silva jogam frente à Geórgia e Montenegro a 28 de maio e 31 de maio, respetivamente, em Santo Tirso, estando o encontro com as Ilhas Faroé marcado para 11 de junho, em Viana do Castelo. O jogo nas Ilhas Faroé é a 4 de junho, no Montenegro a 14 e na Geórgia a 17.

Para garantir o apuramento para a ‘final four’, que se disputa em Graz, na Áustria, nos dias 24 e 25 de junho, Portugal tem de terminar num dos dois primeiros lugares.

A turma das ‘quinas’ inicia o estágio a 8 de maio, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.