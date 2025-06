Israel/Irão: Rússia e China condenam ataques dos EUA, MNE iraniano vai a Moscovo falar com Putin

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, anunciou hoje que deve reunir-se com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo na segunda-feira, após os ataques dos EUA, que entraram esta madrugada na guerra entre Israel e o Irão.



"Viajarei para Moscovo esta tarde e (...) manterei consultas sérias com o Presidente russo amanhã (segunda-feira)", disse o ministro iraniano, à margem de uma reunião da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) em Istambul, Turquia.



Pouco antes, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo, liderado por Vladimir Putin, afirmou que vários países estão preparados para fornecer armas nucleares a Teerão.



O também ex-Presidente russo não especificou quais são esses países, mas afirmou que o ataque norte-americano causou danos mínimos e também não impede Teerão de desenvolver armas nucleares.



O ministério dos negócios Estrangeiros da Rússia "condenou veementemente" os ataques aéreos ordenados pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e considerou-os "uma grave violação do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU".



A China juntou-se aos muitos países e organizações mundiais a condenarem “firmemente” os ataques dos EUA, alertando que "levaram a uma escalada das tensões no Oriente Médio".



"A China apela a todas as partes envolvidas no conflito, e particularmente a Israel, para que alcancem um cessar-fogo o mais rápido possível", lê-se ainda num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.



Os Estados Unidos bombardearam esta madrugada três importantes instalações nucleares no Irão, juntando-se à ofensiva militar iniciada por Israel contra o país persa em 13 de junho, alegadamente para impedir o avanço do programa nuclear iraniano para fins militares.



Os ataques dizimaram infraestruturas militares e nucleares do Irão, que tem respondido com vagas de mísseis sobre as principais cidades israelitas, incluindo Tel Aviv e Jerusalém, assim como várias instalações militares espalhadas pelo país.