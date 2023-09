Inauguração da reabilitação do Centro de Saúde das Velas na agenda da estatutária de São Jorge

Segundo a agenda da visita, a que a agência Lusa teve acesso, o executivo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) vai inaugurar a empreitada de reabilitação e beneficiação do Centro de Saúde das Velas na quarta-feira, pelas 09:30 locais (10:30 em Lisboa).

De acordo com informação disponibilizada no ‘site’ do Governo açoriano em maio de 2021, o contrato de empreitada de reabilitação e beneficiação do edifício do Centro de Saúde das Velas, envolveu “um orçamento de cerca de dois milhões e quatrocentos mil euros”.

O executivo regional também vai inaugurar, na terça-feira, pelas 16:30 locais (17:30 em Lisboa), a empreitada de estabilização da zona costeira da Fajã das Pontas, na Calheta.

A obra de proteção e estabilização costeira na Fajã das Pontas envolveu a construção de um muro em betão, num investimento de cerca de 740 mil euros, acrescido de IVA.

A visita estatutária começa na terça-feira com uma reunião do Governo dos Açores, liderado por José Manuel Bolieiro, com o presidente da Câmara Municipal de Velas, Luís Silveira (CDS-PP), na sala de reuniões da Casa Museu Cunha da Silveira.

No primeiro dia da visita, o presidente do executivo também vai presidir à cerimónia de apresentação do projeto e assinatura do contrato de cooperação valor-investimento com o Centro Social e Paroquial de Santo Antão (Calheta), para construção do Centro Intergeracional.

Neste dia, a secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, visita a Escola Profissional da Ilha de São Jorge e o secretário Regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, reúne-se com a Associação de Pescadores e visita o Entreposto da Lotaçor.

Por sua vez, a secretária Regional da Saúde e Desporto, Mónica Seidi, visita a corporação de bombeiros da Calheta e reúne-se com o Serviço de Desporto de São Jorge, e o secretário Regional do Ambiente, Alonso Miguel, visita o Centro de Processamento de Resíduos.

O vice-presidente do Governo açoriano, Artur Lima, preside à assinatura do contrato de cooperação valor-cliente com a Santa Casa da Misericórdia das Velas, para aumento de vagas em CATL.

O primeiro dia da visita governamental termina com uma reunião com o Conselho de Ilha.

Na quarta-feira, pelas 12:00 locais (13:00 em Lisboa), após a inauguração das obras de reabilitação e beneficiação do Centro de Saúde das Velas, decorrerá uma reunião do Governo dos Açores com o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Décio Pereira (independente).

No período da tarde, o chefe do Governo Regional assiste à “Atividade Participativa Jovens com Voz - Plano Regional DemocraciAz” (Museu Francisco Lacerda) e visita obras na Fajã de João Dias (Velas).

A fechar o programa do segundo dia está uma reunião do Conselho do Governo.

Na quinta-feira, último dia da visita estatutária à ilha de São Jorge, pelas 09:30 locais (10:30 em Lisboa), José Manuel Bolieiro preside à inauguração da nova loja RIAC-RIAE (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão - Rede Integrada de Apoio ao Empresário) das Velas.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.