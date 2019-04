Henrique Moniz regressa à competição

É ao volante de um Peugeot 208 R2, que o piloto Henrique Moniz fará o seu regresso aos ralis dos Açores e já no próximo fim semana na ilha do Faial, naquela que é a segunda prova do Campeonato dos Açores de Rali

Após três anos de ausência, o piloto Henrique Moniz, explica em comunicado que “o desporto motorizado, e em particular os ralis, são uma paixão e é algo do qual não consigo desligar-me. Desde que parei sempre senti que não era definitivo. Já tínhamos tentado montar um projeto para o ano de 2017 mas não conseguimos que fosse em frente. No final de 2018, após alguns contactos, entendemos que era viável colocar o projeto em marcha e aqui estamos”.





Várias vezes campeão dos Açores nas 2 rodas motrizes, o piloto da Lagoa, marca presença, nos próximos dias 26 e 27 de abril, na 30ª edição do Rali Ilha Azul, prova organizada pelo Clube Automóvel do Faial, ao volante de um Peugeot 208 R2, uma viatura de “tração simples, com motor atmosférico com base 1.6 VVTI, com um debito de 185 cv. A caixa de velocidades é sequencial de 5 velocidades. É o carro de referência, neste momento, dentro da categoria RC4 e pode chegar a performances muito interessantes dentro das classes destinadas a viaturas de tração simples”, refere no mesmo comunicado.





Sobre a prova do Faial, Henrique Moniz destaca que é um dos melhores “ralis de terra que já acompanhei e participei. São troços muito técnicos e rápidos que exigem que a concentração esteja sempre a 100%. É um rali onde as condições climatéricas têm também um papel preponderante porque variam muito rapidamente e podem alterar por completo a classificação final do rali”.





Assim sendo, o piloto adianta que os objetivos para esta prova “centram-se em fazer o máximo de quilómetros com o carro e ganhar ritmo, para que nos próximos ralis consigamos estar mais à vontade para andar rápido”.





Henrique Moniz vai “disputar o maior número de provas possíveis”, do Campeonato de Ralis dos Açores, sendo que “iremos analisar e avaliar prova a prova. Para já está garantida a presença para além do Rali Ilha Azul e no Rali Sical, na ilha Terceira”.