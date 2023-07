Grémio literário apresenta obra "A Maçonaria Portuguesa 1926-1974"

Numa nota de imprensa enviada às redações, o Grémio explica que a obra é "uma dissertação exaustiva sobre o período daquela instituição numa altura em que o país se via envolvido num regime autocrático", acrescentando que o autor "detalha, dentro do possível, a experiência de quem atravessou aquelas décadas".

"É um trabalho essencial a quem estuda a história recente, bem como a todos os que valorizam a liberdade e a igualdade social", lê-se ainda na nota de imprensa da divulgação da obra, que será apresentada sexta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Angra do Heroísmo, pelas 18:30 locais (19:30 em Lisboa), com a presença do autor e com uma introdução feita pelo arqueólogo e investigador José Luís Neto.