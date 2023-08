Governo Regional publica anúncio para criar Observatório Agroalimentar dos Açores

Em comunicado divulgado no portal na Internet do executivo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), o secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, adianta que “já foi publicado o anúncio para a contratualização do desenvolvimento do Observatório Agroalimentar dos Açores pelo Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas (IAMA)”.

Tratando-se de um projeto do PRR, o concurso visa a “construção de uma plataforma para recolha, tratamento e partilha de informação proveniente de vários setores e fontes de dados, com o preço base de 200 mil euros acrescidos de IVA e um prazo de execução previsto de três anos”, lê-se na nota.

Segundo António Ventura, o observatório vai concentrar informações para a “gestão diária das explorações agrícolas, organizações de produtores e gestão governamental”, permitindo ainda monitorizar a “sustentabilidade e o desempenho ambiental do setor agrícola na região”.

“Com o Observatório Agroalimentar dos Açores pretende-se fornecer aos agricultores, operadores económicos, entidades organizacionais, cadeias de distribuição e ao público em geral acesso a informações atualizadas que apoiem a atividade e o comércio agrícola”, refere António Ventura, citado na nota de imprensa.

O secretário regional assinala ainda que o observatório vai “permitir conhecer o modo como se formam os preços dos produtos nas várias ilhas, com base nos valores de produção e de transformação”.

A 09 de novembro, o Governo Regional anunciou a criação do Observatório Agroalimentar dos Açores, uma entidade que será dedicada a "acompanhar a formação dos preços" dos produtos agroalimentares com vista a um valor justo dos produtos finais.

A criação do organismo foi aprovada no parlamento açoriano em junho.