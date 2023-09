Governo açoriano com 130 mil euros para porto afetado pelo Lorenzo no Faial

“[Esta obra] tem um objetivo: para que possamos cumprir o nosso caráter de fazer e refazer, valorizar o território e criar condições essenciais de valorização e proteção da orla costeira e sua fruição”, afirmou o presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), sublinhando também o objetivo de garantir boa acessibilidade e segurança na operacionalidade da infraestrutura.

José Manuel Bolieiro, que presidiu à cerimónia de inauguração, reconheceu que a obra, apesar de pequena, foi complexa, estando o custo “verdadeiramente sobredimensionado, tendo em conta o contexto económico" no país e na região.

“Temos procurado recuperar aquilo que a natureza vai degradando de forma inequívoca”, salientou o social-democrata.

O presidente do executivo açoriano assinalou que os “constrangimentos” da economia adiaram a “prontidão da obra” naquele portinho, que foi afetado pela passagem do Lorenzo pelo arquipélago em 2019.

“O município da Horta e a ilha do Faial estão vendo, mesmo que queiram mais máquinas no terreno e mais depressa, que [depois de um] período de abandono e estagnação, estamos a dar passos certos, mesmo que mais curtos do que o desejado, no caminho do progresso e da valorização”, destacou.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, em 02 de outubro de 2019, provocou prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, de acordo com a estimativa feita pelo então presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro (PS), devido a estragos em infraestruturas portuárias, rede viária e equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na agricultura e no setor empresarial privado.

Do valor total de cerca de 330 milhões de euros de prejuízos com a passagem do furacão, 85% serão assumidos pelo Governo nacional.

Parte da zona costeira da ilha do Faial foi uma das áreas afetadas nos Açores pela passagem do Lorenzo, que se fez sentir de forma particular na ilha das Flores, destruindo o porto das Lajes, atualmente a ser alvo de obras de recuperação.