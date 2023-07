Falha de energia elétrica deveu-se a problema num equipamento da rede de transporte em alta tensão

A interrupção no fornecimento de energia elétrica que afetou, no domingo, várias zonas da ilha de São Miguel, deveu-se a um problema imprevisível num equipamento da rede de transporte em alta tensão, que foi isolado, após terem sido adotadas as medidas de segurança.