As micaelenses do Clube K passaram com distinção no reduto do último classificado da Série A, o GCVilacondense.

Depois de um 11-25 no set inaugural, seguiram-se vitórias por 22-25 e 20-25 para a formação comandada pelo técnico João Carronha, que no sábado já havia triunfado por 1-3 em casa das nortenhas do Vitória de Guimarães.

Katia Silva e Maria Paula foram as melhores marcadoras, num encontro em que ambas apontaram 12 pontos e lideraram a equipa naquela que foi a terceira vitória consecutiva na competição.

Com este resultado o Clube K coloca-se a dois pontos da AJM/FC Porto, líder com 26 pontos, que no fim de semana venceu por 0-3 o GCVilacondense e por 3-2 o Leixões.