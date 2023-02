Clube K continua a perseguir a liderança

Não cede um palmo de terreno o Clube K na perseguição ao líder AJM/FC Porto na segunda fase da I Divisão feminina. Ontem, a equipa micaelense recebeu e venceu o Guimarães por 3-1, em jogo da nona jornada.



A formação portista lidera com 30 pontos, estando o Clube K com 27, em segundo.



As vimaranenses viveram um pouco à custa das ações ofensivas de Jéssica Miranda, mas a atacante brasileira não chegou para todas as exigências do encontro.



A equipa de João Carronha demorou a assentar o seu jogo e permitiu, com isso, que o Guimarães conseguiu equilibrar e discutir o resultado.



Contudo, e após o segundo parcial do jogo, as micaelenses assentaram o seu jogo e partiram para a conquista de mais um triunfo, a sétima vitória nesta segunda fase do campeonato.