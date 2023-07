premium

Artur Lima, presidente do CDS-PP/Açores e vice-presidente do Governo Regional diz acreditar no cumprimento do compromisso da coligação PSD/CDS-PP/PPM ir a votos em todas as ilhas nas próximas regionais e não poupa elogios à liderança de José Manuel Bolieiro, afirmando mesmo que só fez a coligação porque o líder do PSD era Bolieiro. Reconhece que a pobreza é um problema ‘gravíssimo’ nos Açores, mas que exige novas e ‘disruptivas’ soluções, realçando o apoio do Governo às crianças e idosos