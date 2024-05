Câmara Municipal de Ponta Delgada apresenta “Divina Comédia, concerto e leituras”

A peça, que nasceu em 2019 no âmbito do projeto “Dante no Porto”, dá ao espetador uma oportunidade única que conhecer e explorar uma das mais famosas obras do escritor italiano Dante Alighieri.

Tal como explica a sinopse, o espetáculo inclui “leituras de excertos em italiano e português, projeção de vídeo e um comentário crítico que ajuda a entrar nos detalhes da trama desta obra imprescindível da literatura universal”.

No texto que resume o projeto artístico, é ainda possível ler que “as músicas de Fernando Valente, compostas de propósito para o projeto, intercalam a narração e proporcionam um itinerário musical em constante transformação: piano solo para o Inferno, trio (violoncelo, acordeão, viola de arco) para o Purgatório e quinteto de metais para o Paraíso”.

“Divina Comédia, concerto e leituras” conta com a direção artística de Eleonora Marino Duarte e Paolo Andreoni e a direção técnica de Emanuel Cabral.

O evento é de entrada livre e vai realizar-se na Igreja do Colégio dos Jesuítas, pelas 21h30.