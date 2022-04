Câmara açoriana de Santa Cruz da Graciosa com orçamento de 6,6 ME em 2022

Em declarações à agência Lusa, o social-democrata António Reis, que foi eleito pela primeira vez nas eleições autárquicas de setembro, revelou que o Orçamento foi aprovado na terça-feira, com os votos a favor da coligação PSD/CDS-PP/PPM e a abstenção do PS.

“O nosso orçamento comporta, tanto da despesa como da receita, 6,6 milhões de euros. Uma das características do Orçamento para 2022 é que está condicionado pelo executivo anterior. Este orçamento foi construído fortemente condicionado pelas obras em curso e pelos compromissos assumidos pelo anterior executivo”, afirmou.

António Reis, que assumiu a liderança do município após três mandatos do socialista Manuel Avelar Santos, considerou algumas obras provenientes do anterior executivo como de “extrema importância” para a ilha Graciosa.

“Foi pena as obras não se terem efetuado de forma mais rápida para agora podermos partir para outros projetos necessários”, ressalvou.

Entre as obras em curso, o autarca destacou a requalificação de estrada do Quitadouro Velho, que liga as vilas de Santa Cruz e Praia.

“É uma obra que estava a necessitar de ser executada há muito tempo. Já vinha em andamento do anterior executivo e nós vamos tentar terminar o mais rapidamente possível”, afirmou.

António Reis, que foi vereador da oposição durante oito anos, realçou também a construção do centro de recolha oficial de animais de companhia em fase final de execução.

“São duas obras que já estão bem adiantadas e que nós prevemos concluir no primeiro semestre do próximo ano”, disse.

O presidente do município afirmou ainda que uma das “grandes preocupações” da Câmara está relacionada com a escassez de água na ilha, uma “questão estrutural” e um “desafio” para a “próxima década”.

“Uma das preocupações que tenho está relacionada com a questão das águas e com as obras de substituição da antiga rede de distribuição. Temos uma obra em fase final. Está a faltar neste momento o visto do Tribunal de Contas para podermos avançar. Portanto, prevemos que ela comece no primeiro trimestre de 2022”, afirmou.

António Reis especificou ainda que o município vai manter em 3% a taxa variável do IRS em 2022.

Segundo os dados preliminares do Censos 2021, na Graciosa registam-se presentemente 4.095 residentes, menos 6,7% do que em 2011.

A ilha, que tem um concelho e quatro freguesias, teve um saldo populacional natural de menos 64,38 pessoas por 10 mil habitantes em 2020, enquanto a média nacional foi de menos 37,80, segundo a plataforma Eyedata.