BE/Açores afasta moção de censura ao Governo Regional

“O BE tem essa prorrogativa regimental, mas só o fará quando e se entender que é útil ou necessária. Neste momento, não está colocada esta questão. O Governo é que entenderá se tem condições, ou não, na análise que faz para governar e, se entender, poderá apresentar uma moção de confiança”, afirmou, em declarações à Lusa, o líder regional e deputado regional bloquista António Lima.

O deputado único do Chega nos Açores, José Pacheco, disse, esta quarta-feira, que “acabou” o apoio do partido ao Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, avançando que pretende reprovar o próximo Orçamento da região, a ser discutido no final do ano.

“Quando nos sentimos enganados, temos de dizer ao nosso parceiro que fomos enganados e que não podemos confiar neles. Obviamente que, em novembro, temos um Orçamento e está aqui a garantia do deputado do Chega José Pacheco: o orçamento está chumbado”, adiantou à Lusa.

Apenas os grupos parlamentares podem apresentar moções de censura ao Governo Regional no Parlamento açoriano, mas o executivo da coligação PSD/CDS-PP/PPM está dependente dos acordos de incidência parlamentar com os deputados únicos da Iniciativa Liberal e do Chega e com o deputado independente Carlos Furtado (ex-CH), para ter maioria parlamentar.

Segundo António Lima, as declarações do deputado do Chega têm “muito pouca ou nenhuma credibilidade”, até porque já foram feitas ameaças semelhantes anteriormente e “até aqui nada aconteceu”.

“É mais uma ameaça, talvez para disfarçar o incómodo que sente por apoiar um Governo que está envolvido num processo como o das Agendas Mobilizadoras. É mais uma ameaça, no meio de tantas, que já existiram no passado e que na verdade não deram em nada”, salientou.

O deputado José Pacheco disse na quarta-feira à Lusa que “continua sem ter eco das propostas” apresentadas para viabilizar o Orçamento Regional de 2022, como as viaturas para a corporação de bombeiros e os incentivos à natalidade, ou a remodelação no executivo liderado por José Manuel Bolieiro.

O deputado do BE alegou que as medidas reivindicadas pelo Chega como argumento para anunciar o fim do apoio ao Governo “nunca estiveram sequer no orçamento” de 2022.

Para António Lima, os partidos deviam estar mais focados em “responder aos inúmeros problemas que a região atravessa”, como “o aumento significativo do custo de vida, com o aumento da inflação que já se faz sentir”.