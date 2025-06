Atividade apícola tem potencial por explorar

O alerta do Representante da República de que é preciso mais meios para reforçar a segurança no Atlântico é outro dos assuntos em destaque nesta edição, onde se noticia que foram aprovados 1,5 milhões de euros em apoios para 335 agentes culturais e que na Ribeira Grande os alunos estão a ter sessões sobre Inteligência Artificial.

Uma reportagem sobre as cavidades vulcânicas dos Açores que recebem cada vez mais visitantes é outro dos pontos de interesse da edição impressa do Açoriano Oriental de hoje, onde o Desporto avança que Santa Clara ganhou processo no tribunal de Guimarães e que João Medeiros alcançou o pódio pela primeira vez na sua carreira.