Açores querem ser “coautores” da estratégia e 'hub' transatlântico aeroespacial

Na Conferência Internacional sobre a Estratégia dos Açores para o Espaço, que decorre até sexta-feira em Ponta Delgada, o chefe do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM afirmou que os Açores não querem “ser meramente destinatários”, mas “coautores” da estratégia nacional e europeia.

Para José Manuel Bolieiro, a cooperação da região com a estratégia nacional e o programa europeu para o Espaço podem “dar mais densidade ao sucesso do futuro tecnológico e espacial”.

“Contem as autoridades nacionais e europeias com esta atitude açoriana. Estamos para cooperar, para sermos atores, mas com esta clara definição estratégica”, frisou.

O chefe do executivo disse que os Açores “aderiram prontamente ao conceito de que o futuro é a Ciência e a Ciência é o futuro”.

“É este o enquadramento da mais valia estratégica que queremos apontar para os Açores”, disse.

A intenção, acrescentou, é ultrapassar a posição de ultraperiferia, passando para uma centralidade “que poderá alavancar também desenvolvimento de Portugal e da União Europeia”.

“Queremos desenvolver a ideia de economias de precisão, de salvaguarda dos recursos do planeta para continuidade da sustentabilidade da vida no planeta”, afirmou

O Governo pretende também “transformar as limitações da geografia” açoriana “em oportunidades”.

“Nas ilhas mais centrais, podermos ter a possibilidade de, através do espaço, observar a terra e dar dados essenciais para desenvolver esta economia de precisão. Bem como, a partir da ilha mais ocidental do grupo central, observar o mar profundo. Mas, também, de termos intervenção nas previsões meteorológicas, como na ilha Flores”, descreveu.

“É na plenitude dos Açores que podemos dar contributos a uma boa estratégia europeia e nacional para o espaço”, vincou.

Em comunicado, o Governo explica que “os Açores estão a preparar a sua estratégia para o espaço, um documento fundamental que ecoa e promove a visão, missão e objetivos para dinamizar o setor aeroespacial na região a médio e longo prazo.

“A Estratégia dos Açores para o Espaço [EAE] está alinhada com os objetivos e eixos da Estratégia Nacional ‘Portugal Space 2030’ e do Programa Europeu para o Espaço”, acrescentam.

A estratégia “visa aproveitar as oportunidades que o setor aeroespacial oferece para o desenvolvimento económico e social dos Açores e explorar o potencial da região, em termos de geolocalização, infraestruturas, recursos humanos e naturais”.

“O principal objetivo da EAE é transformar os Açores num ‘hub’ [plataforma] transatlântico para as atividades aeroespaciais”, destacam.

Tal será feito “identificando especificidades e capacidades das diferentes ilhas do arquipélago açoriano as áreas prioritárias a desenvolver e as alavancas para a sua implementação, em harmonia com o território e o ambiente, e no respeito pelo bem-estar e segurança da população”, lê-se no comunicado.