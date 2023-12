Zelensky anuncia chegada de mais armas aéreas e aumento da produção nacional

“Os importantes acordos de defesa com os nossos parceiros continuam a ser implementados e recebemos os mísseis que faltavam para as defesas aéreas existentes e também novos sistemas antiaéreos modernos”, escreveu Volodymyr Zelensky na rede de mensagens Telegram, acrescentando “estar grato” aos seus aliados.

O Presidente ucraniano, que fez este anúncio depois de uma reunião com a sua equipa de responsáveis militares e de assuntos estratégicos, adiantou ainda ter falado com os ministros e generais sobre a produção própria de armas.

De acordo com Zelensky, a Ucrânia, alvo de uma ofensiva militar russa desde fevereiro de 2022, está a tentar aumentar a sua produção nacional para reduzir a dependência da ajuda militar estrangeira.

Para já, adiantou, a Ucrânia conseguiu produzir, pela primeira vez, seis sistemas de artilharia autopropulsada Bohdana num mês.

“Já estamos a ver como podemos continuar a aumentar” esta quantidade, acrescentou Zelensky, que destacou os esforços da indústria de armamento ucraniana.

O sistema de obuses autopropulsados Bohdana é o primeiro do género fabricado na Ucrânia a operar com munições de calibre 155 mm, como as fabricadas nos países da NATO.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).