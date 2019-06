Sporting contrata basquetebolista norte-americano James Ellisor

James Ellisor, de 29 anos, alinhou nas últimas quatro temporadas na equipa de Oliveira de Azeméis, contando ainda uma passagem pelos franceses do Quimper.

"Estou empolgado pela oportunidade de jogar num grande clube como o Sporting. Vai ser uma época entusiasmante e estou ansioso por começar a jogar pelo Sporting", afirmou o norte-americano.

James Ellisor junta-se nos ‘leões’ aos compatriotas Ty Toney, que alinhava no Esgueira, e Travante Williams, que também jogava na Oliveirense, no regresso do clube lisboeta à modalidade no escalão sénior do qual estava ausente desde 1995.

O Sporting tem oito campeonatos nacionais conquistados, o último dos quais em 1981/82.