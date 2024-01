Sem temer Dinamarca, Portugal quer decidir ‘main round’ antes - Selecionador

Em entrevista à agência Lusa, o ‘timoneiro’ dos ‘heróis do mar’ sublinhou o respeito que lhe merecem Grécia e República Checa, os outros adversários no Grupo F, mas distinguiu-os do último obstáculo.

“Queremos evitar que o terceiro jogo seja decisivo, porque é o tricampeão mundial. Teoricamente, há uma diferença muito grande para a Dinamarca, mas nós já ganhámos à França, quando tinham sido campeões olímpicos. Não sei se vamos ganhar, mas vamos competir”, prometeu.

O selecionador reconheceu o favoritismo luso na estreia frente à Grécia, na quinta-feira, frente ao adversário “teoricamente mais fácil”, mas foi mais cauteloso com a abordagem ao segundo jogo, marcado para sábado, diante da República Checa, comandada pelo espanhol Xavi Sabaté, que orienta também os polacos do Wisla Plock.

“O jogo mais importante é com a Grécia. Mas isto é o gato e o rato, sempre, e temos de jogar sempre muito bem, pensar em nós, mas também nos adversários e nos problemas que nos podem colocar. Eu acho que o meu trabalho nunca é fácil. Mas gosto muito do que faço, de preparar a equipa da melhor forma possível para esse momento, em função de cada contexto, para enfrentar a competição”, referiu.

Portugal participa pela terceira vez seguida numa fase final de um Europeu, depois de em 2020 ter quebrado 14 anos de ausência, com uma seleção então com nove jogadores do FC Porto, conseguindo a melhor classificação de sempre ao terminar no sexto lugar.

“Os jogadores agora chamados são os que achamos que estão em melhores condições para servir a seleção neste momento”, respondeu, de pronto, o técnico.

No entanto, Paulo Jorge Pereira, que chegou a chamar 11 ‘dragões’ para o Mundial2021, admitiu que essa ‘predominância’ acabou por ser benéfica para a seleção.

“Quando tinha 11 atletas [do mesmo clube] era mais fácil, porque aproveitávamos algumas dinâmicas que eles já tinham. Mas hoje continuamos a fazer a mesma coisa, o andebol está cada vez mais global e praticamente todos entendem o jogo da mesma forma, não há muita diferença, e a nossa função é que a cooperação saia sempre aumentada, seja na defesa, seja no ataque, com os melhores detalhes, em função das características de cada um”, explicou.

Atualmente, para o Europeu, o FC Porto mantém-se maioritário, com seis jogadores, mais dois do que o Sporting, com quem divide a liderança do campeonato nacional, nos únicos repetentes entre os 10 clubes fornecedores da seleção nacional.

“Acontece porque procuramos, a todo o momento, as melhores soluções para nos mantermos competitivos”, rematou Paulo Jorge Pereira.

A seleção portuguesa, que disputa pela oitava vez um Europeu, a terceira seguida, qualifica-se para ‘main round’ caso termine o grupo num dos dois primeiros lugares.

Nessa segunda fase, em que defronta os dois primeiros dos grupos D e E – o resultado do seu adversário no grupo é contabilizado nesta classificação –, avançam os dois primeiros para as meias-finais e o terceiro para a disputa do quinto lugar europeu.

Portugal, que vai acolher a competição em 2028, juntamente com a Espanha e a Suíça, depois de ter sido anfitrião da edição inaugural, em 1994, tem como melhor resultado o sexto lugar alcançado em 2020.